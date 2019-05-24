Экс-солистка Serebro разделась для фото в лимузине

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Экс-участница группы "Серебро" не перестаёт напоминать о себе, используя для этого природные данные.
Певица после ухода из группы завела себе новый инстаграм, в котором уже 1,1 млн подписчиков. И пусть снимков в нём пока не так много, Катя не даёт расслабляться фанатам.
На этот раз девушка снова выложила провокационную фотографию, на которой предстала топлес в одних трусах, пишет Life.
Катя позировала в шикарном лимузине, разместившись между сиденьями. Обнажённую грудь певица предусмотрительно прикрыла руками, а её тело полностью было покрыто блестками, отлично гармонирующими с кроссовками. В сториз Катя опубликовала продолжение, где подписала снимок словом "празднуем".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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