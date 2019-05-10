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Новости. Общество
20:40, 10 Мая 2019
фото: Instagram

Экс-солистку "Тату" перестали узнавать после уколов красоты

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Поклонники экс-солистки группы "t.A.T.u." Юлии Волковой считают, что певицу, которая не раз переделывала свою внешность, становится все труднее узнать.

Артистка опубликовала в Instagram фото, которое вызвало море комментариев. Пользователи соцсетей заподозрили, что Юлия Волкова злоупотребляет уколами красоты, пишут "Дни.ру".

"Я с вами уже несколько лет и всегда получаю эстетическое удовольствие от всего, что вы со мной делаете", – подписала снимок Юлия Волкова. Так она обратилась к своей команде косметологов.

Однако реакция подписчиков на результат косметических процедур певицы оказалась неоднозначной. Если самые преданные поклонники полагают, что Юлия Волкова хороша в любом виде, то многие придерживаются другого мнения.

Некоторые уверены, что певица испортила свою натуральную красоту. "Да, что же это такое, добавила себе 10 лет возраста!" – выразила негодование одна из пользовательниц соцсети. Другой фолловер отметил, что знаменитость стала похожа на Майкла Джексона. Сама же звезда, судя по всему, полностью довольна своей внешностью.

Отметим, что звезда всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Еще будучи солисткой группы "t.A.T.u.", Юлия Волкова постоянно меняла прически, сделала себе несколько татуировок и проколола нос. Кроме того, она увеличивала губы. Еще одно спорное изменение во внешности артистки – это татуаж бровей.

Напомним, ранее Юлия Волкова призналась, что смогла сильно похудеть. Теперь ее вес – 45 килограммов при росте 157 сантиментов. В этом ей помогли: правильное питание, теннис и массаж.

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