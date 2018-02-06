Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:50, 06 Февраля 2018

Экс-соратник замминистра строительства Карелии задержан после обысков в ведомстве

По теме

ФОТО: В Петрозаводске задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков
06.02.18 17:40
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.18 16:39
В Карелии злоумышленники проникли на территорию детского лагеря и разобрали котельную
06.02.18 14:40
Все новости
Загрузка...

Сотрудники УФСБ Карелии провели обыски в Минстрое и Управлении капитального строительства республики, после чего был задержан бывший директор строительной компании, возводившей дом для расселения аварийного жилья.

Как стало известно деловой интернет-газете "Вести Карелии", в ходе обысков 5 февраля чекисты изъяли документы, касающиеся строительства для переселенцев из аварийного жилья двухэтажного дома №26а по улице М.Горького в Кондопоге. Дом был сдан в канун 2014 года и скоро начал разваливаться. По заключению экспертов, он не пригоден для проживания.

Как сообщили газете сотрудник Минстроя, особое внимание оперативники УФСБ уделили заместителю министра строительства Дмитрию Гороху и и.о.начальника УКСа Александру Терезу. Они были учредителями ООО "Карельская строительно-монтажная компания", которое строило дом.

Директором компании был Сергей Никольский, хороший знакомый Гороха. После обысков Никольский был задержан.

Подробности – по ссылке.

По теме

ФОТО: В Петрозаводске задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков
06.02.18 17:40
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.18 16:39
В Карелии злоумышленники проникли на территорию детского лагеря и разобрали котельную
06.02.18 14:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2018-02-06 19:19:43
Давно уже писал, при нынешнем строе, всех соискателей на государственную должность, пропускать через тюрьму, как минимум на три года, авансом, так сказать. Иначе ничего у вас, либерастов, не получится, хе-хе-хе... Дебилы, млять.
Сеня
2018-02-06 18:53:55
petronik , значит 50 на 50 всех в тюрьму и тех и этих.
petronik
2018-02-06 17:36:43
Вина в случившемся солидарная - и аффилированной стройкомпании, и Минстроя с УКСом как государственного заказчика, ответственного на 50% - за приемку и оплату некачественно выполненных работ.
2018-02-06 16:26:57
а доблестные сотрудники уфсб не желают понастойчивее подопрашивать представителей укс про "отремонтированную" нацбиблиотеку, когда было скомунижжено порядка 40 лямов. ситуация прям 1 в 1 с описываемой в статье: часть работ не выполнена, объемы завышены, документы подписаны, объект сдан... 40 лямов, КАРЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
dgin
2018-02-06 15:21:47
Расскажет всё , что с Худиком и его компашкой было.
однозначно
2018-02-06 13:01:40
Всех сдаст.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

Сегодня 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 5
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 3
Сегодня 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 4
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2018 09:01
Без политики
Rio: любовь с первого взгляда
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы политолог Олег Реут обсуждают предстоящие в марте выборы на пост президента России
Сегодня 18:18
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»