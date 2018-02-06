Экс-соратник замминистра строительства Карелии задержан после обысков в ведомстве

Сотрудники УФСБ Карелии провели обыски в Минстрое и Управлении капитального строительства республики, после чего был задержан бывший директор строительной компании, возводившей дом для расселения аварийного жилья.

Как стало известно деловой интернет-газете "Вести Карелии", в ходе обысков 5 февраля чекисты изъяли документы, касающиеся строительства для переселенцев из аварийного жилья двухэтажного дома №26а по улице М.Горького в Кондопоге. Дом был сдан в канун 2014 года и скоро начал разваливаться. По заключению экспертов, он не пригоден для проживания.

Как сообщили газете сотрудник Минстроя, особое внимание оперативники УФСБ уделили заместителю министра строительства Дмитрию Гороху и и.о.начальника УКСа Александру Терезу. Они были учредителями ООО "Карельская строительно-монтажная компания", которое строило дом.

Директором компании был Сергей Никольский, хороший знакомый Гороха. После обысков Никольский был задержан.

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