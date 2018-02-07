Экс-соратника замминистра строительства Карелии арестовал суд

Городской суд Петрозаводска арестовал Сергея Никольского до 29 марта по делу о мошенничестве при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, ранее Никольский являлся руководителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". Фирма построила в городе Кондопога на ул. Горького жилой дом, который фактически стал новым аварийным жильем.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Сергея Никольского под стражу до 29 марта", - сказали "Столице на Онего" в суде.

По данным издания "Черника", с 2011 по 2013 годы действующим замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох был соучредителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". В июне 2013 года написал заявление о выходе из состава учредителей. Позже компания была ликвидирована.

По версии следствия, в 2013 году администрацией городского поселения подписан акт приемки выполненных работ и ООО "Карельская строительно-монтажная компания" произведена оплата. Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей.

Отметим, что перед арестом Никольского действующего замминистра строительства Карелии Дмитрия Гороха, и и.о. начальника УКСа Александра Тереза опросили правоохранители.