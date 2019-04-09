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Новости. Общество
09:10, 09 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

ЭКСКЛЮЗИВ: Почему бывшая приемная дочь Юрия Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?

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Адвокат признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева Игорь Перов дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего".

"Столица на Онего" попросила опытного петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.

Конечно, нас волновало, почему уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера появилось позже первого дела о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней.   

"Каждое уголовное дело возбуждается при выявлении достаточных обстоятельств, указывающих на совершение преступления, - пояснил Игорь Перов. -  Уголовные дела в отношении Дмитриева возбуждались именно в таком, установленном законом порядке, в зависимости от времени выявления преступных событий.

Обсуждать объективную сторону каждого конкретного преступления, в котором обвиняется Дмитриев, то есть сущность деяния, я не стану.  Повторю, что данные вопросы исследуются судом в закрытом судебном заседании.

Могу лишь добавить, что на подобный вопрос я уже отвечал. Поясню, что одной из  причин, побудившей ребенка раскрыть дополнительные обстоятельства ее взаимоотношений с бывшим приемным отцом, стали публичные заявления Дмитриева в апреле 2018 года, что он планирует забрать обратно девочку к себе, то есть ее страх возврата в приемную семью.

При этом необходимо отметить, что, взрослея, ребенок понимает сущность ранее происходившего с ним, переоценивает события, принимает решение рассказать об этом тем людям, кому он по-настоящему доверяет. Я же убежден в достоверности данных сведений, сообщенных ребенком, и разделяю точку зрения специалистов".

Полную версию интервью журналиста Светланы Лысенко с адвокатом Игорем Перовым читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2019-04-09 11:02:51
Любой правозащитник - кость в горле власть имущих. А "педофил" теперь самый страшный жупел для ни хрена не мыслящих обывателей. Ребенка же можно навздыпопить на какие угодно (кому надо) показания.
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Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 3
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
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