ЭКСКЛЮЗИВ: Почему бывшая приемная дочь Юрия Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?

Адвокат признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева Игорь Перов дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего".

"Столица на Онего" попросила опытного петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.

Конечно, нас волновало, почему уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера появилось позже первого дела о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней.



"Каждое уголовное дело возбуждается при выявлении достаточных обстоятельств, указывающих на совершение преступления, - пояснил Игорь Перов. - Уголовные дела в отношении Дмитриева возбуждались именно в таком, установленном законом порядке, в зависимости от времени выявления преступных событий.

Обсуждать объективную сторону каждого конкретного преступления, в котором обвиняется Дмитриев, то есть сущность деяния, я не стану. Повторю, что данные вопросы исследуются судом в закрытом судебном заседании.

Могу лишь добавить, что на подобный вопрос я уже отвечал. Поясню, что одной из причин, побудившей ребенка раскрыть дополнительные обстоятельства ее взаимоотношений с бывшим приемным отцом, стали публичные заявления Дмитриева в апреле 2018 года, что он планирует забрать обратно девочку к себе, то есть ее страх возврата в приемную семью.

При этом необходимо отметить, что, взрослея, ребенок понимает сущность ранее происходившего с ним, переоценивает события, принимает решение рассказать об этом тем людям, кому он по-настоящему доверяет. Я же убежден в достоверности данных сведений, сообщенных ребенком, и разделяю точку зрения специалистов".

Полную версию интервью журналиста Светланы Лысенко с адвокатом Игорем Перовым читайте здесь.