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Эксклюзивно в Wink новый сериал о вирусе: "Слёборн: эпидемия на острове"

Новости. Экономика
10:00, 14 Октября 2020
фото: © "Ростелеком"
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Wink представляет эксклюзивную цифровую премьеру – психологический триллер "Слёборн: эпидемия на острове".

Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. Все восемь эпизодов сериала уже доступны в Wink.

"Слёборн" снят режиссером Кристианом Альвартом – создателем высокорейтинговых картин "Пандорум" и "Берлинские легавые". Съемки триллера проходили в 2019 году задолго до пандемии. Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который оказался тесно связан с развитием событий в 2020 году и пандемией коронавируса.

Сериал наглядно показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности. "Слёборн" – датско-немецкий остросюжетный сериал со скандинавским шармом и затягивающим действием. Кинокартина несомненно понравится любителям сериала "Мост" и других скандинавских и европейских фильмов.

Wink – цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).

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