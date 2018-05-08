Экскурсия по памятникам Великой Отечественной войны пройдет в Петрозаводске

Экскурсия "Памятники Великой Отечественной войны на карте города Петрозаводска" посвящена празднованию Дня Победы и проводится Национальной библиотекой Карелии в рамках проекта "Читайте улицы как книги".

По данным министерства культуры республики, экскурсия, которая пройдет 17 мая в 18.00 часов, включает виртуальную и пешеходную часть. Участникам будет представлена презентация с общей панорамой памятников города, открытых с 1969 по 2017 год, и киносюжеты из фонда Национального архива Республики Карелия и ГТРК "Карелия".

Маршрут пешеходной части экскурсии пройдет по проспекту К. Маркса, улице Андропова, площади Ленина, улице Гоголя. Продолжительность экскурсии – 2 часа.

Справки и запись по телефону 78-54-70 и в паблике в "ВКонтакте".