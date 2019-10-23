Экскурсоводов из Карелии приглашают на добровольную аккредитацию

Управление по туризму Республики Карелия объявляет о начале приема документов на прохождение добровольной аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Основными задачами введения единой системы подготовки и аккредитации экскурсоводов являются упорядочение деятельности экскурсоводов и определение единой методики информационно-экскурсионной работы в целях повышения качества приема и обслуживания туристов в нашем регионе.

Для прохождения аттестации в качестве экскурсовода соискатель должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профессиональное образование по типовой дополнительной профессиональной программе для экскурсоводов.

Аккредитация будет проводится в форме аттестационного экзамена, состоящего из двух этапов: экзаменационное тестирование, собеседование.

Специалистам, успешно прошедшим данные испытания выдается свидетельство об аккредитации и бэйдж установленной формы (срок действия свидетельства составляет 3 года).

Для прохождения первичной аккредитации претенденту необходимо подать документы в ГБУ "Информационный туристский центр Республики Карелия" на пр. К. Маркса, 14.

Ознакомиться с полным текстом положения о добровольной аккредитации гидов Республики Карелия можно ознакомиться здесь.