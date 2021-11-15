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Эксперимент по привлечению населения к уборке снега готовится в Санкт-Петербурге

Новости. Общество
09:00, 23 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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Привлекать жителей для помощи коммунальным службам во время обильных снегопадов собираются в Санкт-Петербурге - на платной основе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зявление местного жилищного комитета.

«Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий рассказал, что в Калининском районе города начат эксперимент по «дворник-шерингу» — во время залповых снегопадов к уборке улиц и внутриквартальных территорий привлекут неравнодушных жителей, которые будут получать деньги за уборку снега. По словам вице-губернатора, заработать можно будет около 1 тыс. рублей в день. Рассчитываться с помощниками коммунальщиков будут по формуле «утром работа — вечером деньги», — говорится в сообщении комитета.

Возможность привлечения добровольцев к уборке снега на внутриквартальных территориях в зимний период 2021/2022 годов обсуждалась на еженедельном совещании жилищного комитета и представителей районных администраций под председательством вице-губернатора Повелия. В Калининском районе коммунальные службы рассчитывают при необходимости привлекать для работ около 100 таких сотрудников. Они будут помогать в комплексной очистке придомовых территорий, контейнерных площадок, тротуаров и дворов от снега. Отмечается, что оператором этой программы выступят районное жилищное агентство и городские ЖКС: помощники коммунальщиков смогут направить документы на заключение договора подряда в кадровые службы даже дистанционно.

«В условиях дефицита трудовых ресурсов важно находить дополнительные резервы для эффективной работы коммунальных служб города, благоустройства территории, формирования безопасной, комфортной среды», — приводятся в сообщении слова Повелия.

Председатель жилищного комитета Олег Зотов отметил, что в дальнейшем такую практику могут распространить на все районы города.

«С началом снегопадов коммунальные службы вряд ли будут отказываться от дополнительной помощи, при этом неравнодушные петербуржцы получат возможность дополнительного заработка за уборку городских улиц. Проанализируем, как будет выполняться программа, в случае, если эксперимент станет успешным, будем его тиражировать», — привели в комитете слова Зотова.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-23 09:44:25
Пора казакам подключаться. Они же так любят говорить о своей любви к порядку и желанию добровольно помогать властям.
demari
2021-11-23 10:32:56
Leopol'd, они любят говорить и клянчить деньги на выпивку у государства . В Финляндии , цыганам платят деньги за то что бы они ходили в национальной одежде...здесь похожее . :)
Полезный
2021-11-23 10:02:19
Leopol'd, сашка, про агрекалчнутых не забудь
Полезный
2021-11-23 09:39:23
В енепременно выдать лопаты протестунам, иноагентам и вечно недовольным нытикам
Гражданин
2021-11-23 09:30:49
Посмотрим как наша славная Администрация справиться с снегопадом в период с 24 по 26 ноября 2021 г.
Три дня снегопадов и дождей.
David.
2021-11-23 09:39:54
Гражданин, Очень просто! Ща дураканы будут грязь раскидывать, потом будет снежная каша, потом они будут медленно расталкивать её по углам. Ну и естественно будет "героическая " борьба со стихией с бравурными, постановочными фоточками... :)
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