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Эксперт назвал "крайне опасную ошибку" при парковке автомобиля

Новости. Общество
19:40, 27 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков в беседе с порталом "АвтоВзгляд" назвал крайне опасную ошибку при парковке автомобиля.

Как объяснил эксперт, для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами. Подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у авто с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу этой системы, пишет "РИА Новости".

У таких машин при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и другие компоненты. Это приводит к их ускоренному износу. Также возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или вовсе лопнуть.

Серебряков отметил, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена.

Однако в материале портала подчеркивается, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки.

Изнашивание резинок, в свою очередь, ведет к более серьезным проблемам с подвеской.

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Комментарии

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nae
2021-01-27 20:04:01
А в автошколе учили, что у машины, которая стоит на уклоне дороги, передние колеса должны быть повернуты в сторону бордюра или обочины.
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