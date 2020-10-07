Эксперт назвал недостаточными ограничительные меры профилактики COVID-19

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает недостаточными сегодняшние ограничительные меры для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Сергей Авдеев заявил, что граждане продолжают не соблюдать меры безопасности, в частности, в общественных местах. Об этом информирует ТАСС.

"С медицинской точки зрения ограничительные меры недостаточные, честно вам скажу. Посмотрите на метро, на магазины и так далее, это что за безобразие такое, никто маски не носит. Нужно, конечно, вводить [дополнительные меры]. Может быть, начать надо опять же с образовательных кампаний", - сказал он ТАСС.

При этом он отметил, что сегодня сложно убеждать людей, что коронавирусная инфекция действительно опасна. "Это инфекция, которая потенциально уносит жизни наших с вами друзей, знакомых и так далее. Это серьезная проблема, это не просто ОРВИ, где почихали, покашляли в течение недели. Нет. Здесь, к сожалению, люди попадают в реанимацию, применяется искусственная вентиляция легких. Ограничительные меры могут помочь нам, чтобы меньше людей общались и распространяли эту вирусную инфекцию", - добавил врач.

Пульмонолог также напомнил, что гражданам не следует забывать о важности соблюдения масочного режима для того, чтобы обезопасить себя и других. "Маски важно носить, это не чья-то блажь. Представьте, если маску будут носить все. Среди этих всех обязательно есть те, кто является распространителем этой инфекции. Если на инфицированном человеке будет маска, <...> то число вирусных частиц, которые попадают в окружающую среду, будет ниже. И, безусловно, меньшее число вирусных частиц попадет другим, тем, у кого нет этой инфекции", - пояснил он, добавив, что маска снижает вероятность заражения.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России управляемой. По его словам, в стране достаточное количество развернутых коек и подготовленного медицинского персонала для лечения пациентов. Кроме того, появились новые лекарственные препараты для лечения лиц с коронавирусом, которые показали свою эффективность.