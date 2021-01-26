Эксперт назвал ошибки, которые совершают люди с банковскими картами

Обычно ошибки при использовании дебетовых и кредитных банковских карт отличаются, но есть и стандартные, касающиеся в первую очередь безопасности данных карты и безопасности переводов и платежей.

Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Ключевые ошибки- это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств", — добавил эксперт.

Однако есть и неоднозначные ошибки. Одна из них — незнание условий использования карты и всех возможных комиссий.

По словам Ферапонтова, не всегда пользователь четко понимает термин и срок действия льготного периода, поэтому нередко упускает дополнительные возможности.

"Таким образом, клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты. В том числе, ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше "заработать", — утверждает он.

"Стоит подходить к карте как к инструменту, который должен быть удобен, выполнять свои задачи, а также приносить "профит" в зависимости от требований держателя, ведь кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете", — подытожил эксперт.