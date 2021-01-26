Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выломанное вандалами ограждение на мосту в Петрозаводске заменили веревками (ФОТОФАКТ) 10
Сегодня 07:15
Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки 7
Сегодня 13:47
В Карелии растет число тяжелых пациентов, заболевших коронавирусом 8
Сегодня 10:24
Дебоширка, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, заплатит авиакомпании 200 тысяч 2
Сегодня 07:25
Трое петрозаводчан скончались от COVID-19 в инфекционной больнице Карелии 5
Сегодня 09:30

Эксперт назвал ошибки, которые совершают люди с банковскими картами

Новости. Общество
21:05, 26 Января 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Загрузка...

Обычно ошибки при использовании дебетовых и кредитных банковских карт отличаются, но есть и стандартные, касающиеся в первую очередь безопасности данных карты и безопасности переводов и платежей.

Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Ключевые ошибки- это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств", — добавил эксперт.

Однако есть и неоднозначные ошибки. Одна из них — незнание условий использования карты и всех возможных комиссий.

По словам Ферапонтова, не всегда пользователь четко понимает термин и срок действия льготного периода, поэтому нередко упускает дополнительные возможности.

"Таким образом, клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты. В том числе, ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше "заработать", — утверждает он.

"Стоит подходить к карте как к инструменту, который должен быть удобен, выполнять свои задачи, а также приносить "профит" в зависимости от требований держателя, ведь кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете", — подытожил эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп
19.01.2021, 16:35
Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля

Аналитика

25.01.2021 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 22
25.01.2021 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
Сегодня 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
Сегодня 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»