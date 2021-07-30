Эксперт объяснил, как безвозвратно удалить данные со смартфона

В целях собственной безопасности при продаже старых гаджетов к удалению личных файлов нужно подходить ответственно.

Сегодня на смартфонах — вся жизнь современного человека: фото, видео, пароли, документы. Поэтому в целях собственной безопасности при продаже старых гаджетов к удалению личных файлов нужно подходить ответственно, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Прошлые исследования НАФИ показывают, что более половины россиян — 59% — считают, что их персональные данные не защищены, однако сами не всегда предпринимают меры по их защите. Только 34% полагают, что обладают достаточными знаниями по защите своих данных.

Особенно внимательно нужно быть владельцам Android-смартфонов.

"При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Удаляется только указатель на этот файл, а сами данные остаются невидимыми для пользователя, но доступными для восстановления с помощью специального ПО", — поясняет эксперт.

Перед тем, как стирать данные с Android-смартфона, он советует сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек (на разных аппаратах эта опция находится в разных подразделах, например, в "Безопасности" или "Приватности").

"На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом. Это поможет "запутать следы", если кто-то потом все же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента", — говорит Гриценко.

На iPhone процесс удаления контента более прост в силу закрытости системы и ограниченности функционала. Владельцам iPhone нужно удалить только устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента, убедиться, что устройство больше не числится за вами в iCloud, отмечает эксперт.