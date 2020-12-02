Эксперт ООН по правам коренных народов из Карелии поддержал международный флешмоб

Акция в Интернете направлена на повышение внимания к правам человека при восстановлении мира после пандемии коронавируса.

Эксперт ООН по правам коренных народов из Карелии Алексей Цыкарев присоединился к флешмобу, запущенному Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелетт. Она призвала извлечь уроки из пандемии коронавируса и уделить правам человека центральное место в восстановлении мира после ковида.

Алексей Цыкарев выложил в Интернет свои фото с плакатом на русском и английском языках "Восстановить лучше, чем было. Боремся за права человека". Эксперт ООН из Карелии призвал всех поддержать эту акцию.