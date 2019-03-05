О внедрении проектного управления в Карелии все позабыли

Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход, пишет известный в республике политолог и публицист Олег Реут.

По мнению эксперта, проектное управление – политически нейтральная рамка. Это не возвращающее в обстоятельства неопределенности слово "реформа", а всё-таки нечто предполагающее завершённость. Именно поэтому инициативы в системе проектного управления удобно финансировать, устанавливать целевые показатели и сдавать по ним отчётность. Но всё это ценности, прежде всего, для самих чиновников. А чем для общества оборачивается внедрение проектного управления в республиканском исполнении?

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