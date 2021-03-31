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Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека

Новости. Общество
19:40, 01 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Hans
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Некоторые цветы не содержат вредных или ядовитых веществ, но их цветение может вызвать аллергическую реакцию или головные боли.

Перед покупкой комнатных растений нужно хорошо изучить информацию о конкретном виде и особенностях его содержания, поскольку некоторые из них могут содержать ядовитые вещества, которые способны оказать негативное влияние на организм. Об этом рассказал "Звезде" младший научный сотрудник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Виталий Аленкин.

По его словам, к числу ядовитых относится большая часть тропических растений, у которых вредные вещества содержатся в листьях или стеблях.

"Если знать нюансы, их можно спокойно содержать дома. В числе наиболее популярных представители семейства ароидных - спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия, а также семейства молочайных, в частности, рождественская звезда, все части которой содержат млечный белый ядовитый сок", - сказал специалист.

Аленкин отметил, что сейчас пользуется спросом растение подсемейства пасленовых с декоративными красными ягодами. Однако оно крайне ядовитое и в целях безопасности его нужно держать подальше от детей и животных, а если вы сомневаетесь, что сможете обеспечить определенные условия, лучше не приобретать его.

Кроме того, есть растения, которые не содержат вредных или ядовитых веществ, но их цветение может вызывать аллергическую реакцию или головные боли. К ним относятся представители лилейных, луковичные, такие как гиацинты и нарциссы, аромат которых при повышении температуры в квартире усиливается.

"Люди, страдающие проблемами с дыханием, должны воздержаться от заведения папоротников. У них нет периода цветения, однако в определенны момент начинается спороношение. Эти споры начинают летать в воздухе и могут привести к ухудшению состояния", - пояснил Аленкин.

Также при разведении ядовитых растений нужно соблюдать меры безопасности при пересадке и обязательно надевать перчатки.  

Все растения в дневное время поглощают углекислый газ, а в ночное - кислород. При этом, они выделяют полезные летучие вещества фитонциды, которые обеззараживают воздух. В числе лидеров по их содержанию хлорофитум, герань, сансевиерия ("тещин язык") и фикус. Также листья растений выделяют влагу, которая увлажняет воздух в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. 

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