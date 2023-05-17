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Эксперт перечислила 5 главных мифов о борьбе с бессонницей

Новости. Общество
00:10, 26 Мая 2023
фото: © sport24.ru

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Специалист по сну рассказала, как правильно высыпаться и чего не стоит делать в борьбе с бессонницей.

Специалистка по сну, член Британского психологического общества Линдси Браунинг перечислила популярные мифы о борьбе с бессонницей. Ее мнение приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По словам Браунинг, распространено убеждение, что счет воображаемых овец помогает быстрее уснуть. Она назвала это бесполезным занятием, поскольку взрослому человеку нужны более сложные задачи, чтобы отвлечь мозг от навязчивых мыслей. В качестве альтернативы эксперт предложила вспоминать главных героев любимых фильмов или считать в обратном порядке, начиная с тысячи. Кроме того, Браунинг опровергла миф о пользе алкоголя перед сном.

«Вы можете быстрее заснуть после алкоголя, но качество сна будет хуже. Исбежать бессонницы можно, прекратив употребление горячительных напитков по крайней мере за четыре часа до сна, чтобы организм успел вывести алкоголь», — напомнила Линдсей Браунинг.

Многие ошибочно думают, что недостаток ночного сна можно компенсировать днем или на выходных, добавила Браунинг. Однако на самом деле продолжительный дневной сон ведет лишь к рассеянности и ночной бессоннице, говорит специалистка. Она посоветовала придерживаться постоянного режима во все дни недели, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым.

«Если вы лежите в постели и изо всех сил стараетесь уснуть, скорее всего, у вас не получится. Вы будете все более и более тревожным и разочарованным. Лучше на время прекратить попытки и попробовать снова после перерыва. Послушайте музыку, почитайте книгу и отключитесь от электронных устройств», — объяснила эксперт.

Браунинг заявила, что просмотр телевизора перед сном не помогает быстрее уснуть. По ее мнению, яркий свет экрана мешает выработке мелатонина и нарушает естественный цикл сна. Специалистка посоветовала читать книги перед сном и засыпать в прохладной комнате при температуре не выше 19 градусов.

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