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Эксперт предупредил о новой схеме мошенников во время переписи населения

Новости. Общество
20:30, 15 Октября 2021
фото: © управление пресс-службы главы Карелии

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Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку.

Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«В этом году принять участие в переписи населения впервые можно через портал Госуслуг. Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублёры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учётной записи на „Госуслугах“ или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — рассказал специалист.

В этом году уже фиксировался всплеск сайтов-дублёров Госуслуг: это было во время выплат президентских пособий на детей.

Он посоветовал при переходе на Госуслуги следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/.

«Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву „S“ — gosuslugis.ru. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, заменяют букву „о“ на цифру „0“)», — пояснил Сизов. 

К тому же мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Что соединение незащищённое, можно понять по перечёркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Как еще злоумышленники могут пытаться завладеть данными россиян: делать массовые рассылки с целью привлечь потенциальных жертв на свои фейковые сайты; продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге в социальных сетях.

Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, её можно проверить с помощью специальных ресурсов.

Также высока вероятность того, что активизируются телефонные мошенники. Они могут звонить, представляясь сотрудниками, которые отвечают за перепись, чтобы получить персональные данные жертвы или данные для входа на портал.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего 2021 года.

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