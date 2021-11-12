Эксперт призвал не сеять панику из-за нового штамма коронавируса

Эксперт Минздрава Алексей Мазус считает, что не нужно устраивать панику из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса «омикрон» вредна, не надо сеять панику, мутации вируса — это нормально, тем более, что «омикрон» уже показывает не самое тяжелое течение заболевания, считает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус. Об этом информирует РИА Новости.

«Хочется сказать, что не надо сеять панику… Мы, Россия — часть международной научной сети, у нас есть партнеры, друзья, и мы одни из первых получили из ЮАР какие-то данные. И, исходя из этих данных, ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких чрезвычайных событий, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала. Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением нового штамма, оно, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может даже и вредно», — сказал Мазус в ходе пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что-то, что вирус мутирует — это нормально, новые штаммы продолжат появляться.

«У нас есть новая инфекция, новый вирус, да, он будет мутировать… новые штаммы еще появятся, к этому нужно относиться спокойно, и пока все данные говорят о том, что это не самый тяжелый штамм, который вызывает тяжелую инфекцию, но пока его изучают», — добавил Мазус.