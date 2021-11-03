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Эксперт призвал сократить срок действия QR-кодов до полугода

Новости. Общество
22:00, 03 Ноября 2021
фото: © rueconomics.ru

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Внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев заявил, что срок действия QR-кодов нужно сократить до полугода.

Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-кодов следует сократить с одного года до шести месяцев, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Об этом информирует РИА Новости.

Он считает, что выдачу документов нужно привязать к длительности иммунитета. Антитела, в том числе к дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2, утверждает Токарев, сохраняются в организме не более года.

«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — рассказал он во время прямого эфира в инстаграме.

QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели 75 российских регионов из-за роста заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом, при этом обновился рекорд по числу умерших пациентов — 1189.

Как сообщает РИА Новости, вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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Комментарии

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nae
2021-11-03 23:18:50
С каких это пор QR код стал документом? Пруфом не поделитесь?
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