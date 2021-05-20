Эксперт раскрыла правильный способ похудения к лету

Диетолог посоветовала, как эффективно и без последствий для здоровья похудеть к летнему сезону.

Диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik раскрыла правильный способ похудения к лету. Об этом написала Лента.ру.

По словам эксперта, не стоит садиться на экспресс-диеты, так как они могут негативно отразиться на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов.

Эксперт отметила, что лучше начать с простого снижения калорий. Так, ужину стоит уделить особое внимание: Барредо советует перенести его на более раннее время и добавить в него больше овощей и нежирного белка. Тогда вес будет постепенно снижаться, что будет правильно и корректно для организма, резюмировала она.

Специалист также объяснила, что рекомендуется худеть не более чем на 500 граммов в неделю, так как быстрый сброс веса может, наоборот, привести к его дополнительному набору в дальнейшем.