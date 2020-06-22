890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти напомнили о скором отключении горячей воды в домах Петрозаводска 4
Сегодня 06:20
Женщина на иномарке устроила ДТП во время разворота в Петрозаводске 1
Сегодня 09:16
Правительство РФ направит почти 22 миллиарда рублей на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием 1
22.06.2020 22:00
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Сегодня 12:13
Экс-министр строительства Карелии Александр Ломако вернулся в республиканское правительство 16
Сегодня 10:08

Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при купании

Новости. Общество
19:10, 23 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Высокая инсоляция в открытых водоемах губительна для коронавируса, подчеркнул эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса. Поэтому коронавирусной инфекцией человек в них заразиться не может, пишет ТАСС.

"В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной", – сказал Михаил Лебедев.

Эксперт отметил, что ряд других инфекций, в том числе возбудители острых кишечных, могут передаваться через воду. Так, например, в некоторых регионах в водоемах можно заразиться вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Поэтому очень важно уточнить список водоемов, где можно купаться, в территориальных органах Роспотребнадзора. Лебедев также добавил, что купальный сезон в регионах открывается по решению местных властей.

Ранее польские и британские ученые в исследовании пришли к выводу, что коронавирус при попадании в речную воду может выживать до 25 дней при ее низких температурах. По их оценкам, для заражения коронавирусом в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на каждые 100 миллилитров воды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-06-23 19:37:33
Нынче все экспеrты. Что по этому поводу говорят Малышева и Мясников?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии

Аналитика

Сегодня 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»