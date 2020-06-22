Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при купании

Высокая инсоляция в открытых водоемах губительна для коронавируса, подчеркнул эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса. Поэтому коронавирусной инфекцией человек в них заразиться не может, пишет ТАСС.

"В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной", – сказал Михаил Лебедев.

Эксперт отметил, что ряд других инфекций, в том числе возбудители острых кишечных, могут передаваться через воду. Так, например, в некоторых регионах в водоемах можно заразиться вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Поэтому очень важно уточнить список водоемов, где можно купаться, в территориальных органах Роспотребнадзора. Лебедев также добавил, что купальный сезон в регионах открывается по решению местных властей.

Ранее польские и британские ученые в исследовании пришли к выводу, что коронавирус при попадании в речную воду может выживать до 25 дней при ее низких температурах. По их оценкам, для заражения коронавирусом в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на каждые 100 миллилитров воды.