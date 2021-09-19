Эксперт рассказал о схемах кражи личных данных на Госуслугах

Эксперт заявил, что мошенники могут получить доступ к данным человека на Госуслугах и оформить кредиты.

Мошенники все чаще используют различные схемы для получения персональных данных россиян. Например, злоумышленники представляются сотрудниками службы поддержки Госуслуг и убеждают жертву, что произошла утечка данных. Мошенники пытаются выманить поступающий через SMS код сброса пароля к сервису, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Взломанные аккаунты граждан затем продаются в даркнете — теневом сегменте Интернета. С их помощью организаторы преступной схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные. Вслед за этим, как правило, следует оформление на имя жертвы кредита или микрозайма.

«Для того чтобы обезопасить себя, пользователям Госуслуг есть прямой смысл активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет», — советует юрист.

Также участились случаи, когда от имени портала Госуслуг мошенники массово рассылают уведомления об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Аферисты акцентируют внимание человека на необходимости скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии и предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-двойник Госуслуг. На нем размещена анкета для «прикрепления к поликлинике по выбору» и реквизиты, по которым якобы следует уплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей. «Рецепт один — помнить, что прикрепление к поликлинике у нас в стране бесплатное», — отмечает Соловьев.

Кроме того, в последнее время получила распространение схема, когда мошенники собирают личные данные россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора. При этом они уведомляют человека о том, что кто-то якобы пытается сменить его телефонный абонентский номер. Злоумышленники также могут уточнить, зарегистрирован ли пользователь на портале Госуслуг, утверждая, что на проверяемый номер якобы оформлен кредит.

«Любой звонок, смс, сообщение в мессенджер или на электронную почту необходимо рассматривать критически, спокойно оценивать с точки зрения возможных угроз, здравого смысла и без тщательной перепроверки не предпринимать никаких действий», — советует заслуженный юрист России.