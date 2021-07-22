Эксперт разъяснил, как по копии вашего паспорта могут взять кредит

Юрист предупредил, что копию паспорта используют, чтобы изготовить поддельный документ.

Копия паспорта не является документом и официально не принимается ни одной организацией, которая хоть сколько-нибудь обеспокоена возвратом кредита, а также собственным имиджем. Тем не менее, копия паспорта может являться важной реперной точкой в схеме получения мошенниками кредита на имя владельца паспорта. Об этом рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Самая распространённая схема сейчас — это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина.

«Если речь идёт о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с „оригиналом“», — поясняет адвокат.

При этом, качество фальшивки может быть весьма высоким. И только после изготовления дубликата, но «никак не с ксерокопией паспорта, преступники реализуют свой умысел».

По словам юриста, сама схема изъятия денежных средств может быть различной. Самое простое — это визит в отделение банка, где, вполне может быть достаточно хорошей подделки документа или где, увы, могут быть соучастники из числа работников кредитной организации.

Другой способ получение кредита с использованием светокопии паспорта — по доверенности.

«Не подумайте ничего плохого про нотариат, нотариус, как и банк не станет оформлять доверенность по копии паспорта, но злоумышленники в данном случае подделывают не паспорт, а доверенность, с которой и приходят в кредитную организацию», — отмечает эксперт.

В последнее время банки научились проверять реальность нотариусов и совершаемых ими нотариальных действий, поэтому «способ получения кредита по доверенности, фактически канул в небытие».

Третья разновидность преступного использования ксерокопии паспорта — это поход в офис мобильного оператора, где-либо с той же подделкой паспорта, либо с помощью соучастников, мошенники получают новую сим-карту и далее, имея паспортные данные и мобильную связь, достигают своей цели удалённо, но причиняемый ими вред от этого меньше не становится.

Необходимо максимально внимательно относиться к своим персональным данным и периодически проверять кредитную историю. Сделать это можно бесплатно, в том числе на портале «Госуслуги».

«Если всё же случилось столкнуться с противоправными действиями в данной сфере, то кроме заявления в полицию стоит немедленно обратиться к адвокату, так как исправлением кредитной истории органы внутренних дел и прокуратуры не занимаются», — подытожил юрист.