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Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару

Новости. Общество
22:30, 16 Июля 2021
фото: © РИА Новости. Илья Питалев

Специалист посоветовал не подвергать смартфон в жаркую погоду большим нагрузкам.

Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

«Стараемся ограничить расход энергии. Большие и длительные токи потребления разогревают цепи и корпус аппарата не меньше, чем при зарядке устройства. Что делаем: уменьшаем яркость экрана — у смартфонов это основной бустер расхода, — уменьшаем время работы с включенным экраном, избегаем длительных звонков и интернет-сессий, дольше 15-20 минут, например, фильмы, музыка, аудио-видео конференции», — отметил он.

При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, «давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться». Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.

Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. «Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло — это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели», — добавляет он.

Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить — отключить от зарядки, выключить, положить в тень, «под вентиляцию» и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой.

«Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий», — пояснил собеседник агентства.

От использования непроверенных зарядных устройств эксперт советует воздержаться, в группу «повышенного риска» в жару, кроме устройств неизвестного происхождения, попадают и старые (старше 1,5 лет) аккумуляторы и новые телефоны «из коробки».

Если смартфон зависает, «ведет себя нестандартно» и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут «иметь необратимый характер».

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