Эксперт спрогнозировал гибель троллейбусного управления Петрозаводска в 2019 году

Председатель Карельского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев выступил на публичных слушаниях по проекту бюджета Петрозаводска на будущий год.

Соловьев указал на необходимость предусмотреть в бюджете увеличение статьи расходов на содержание и развитие троллейбусного управления, в противном случае предприятие в следующем году просто перестанет существовать.

"С субсидией в 20 миллионов рублей на год, заложенных в проекте бюджета, я вам прямо скажу - предприятию придет конец. Сегодня только дебиторская задолженность составляет более 100 миллионов и не надо быть великим экономистом, чтобы понимать к чему все приведет. Я прямо говорю, что поддерживать этот бюджет не буду", - отметил профсоюзный лидер.

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