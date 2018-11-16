Эксперт усомнился в будущей эффективности Фондов развития промышленности и венчурных инвестиций

В этом году был создан, получил руководителя и порядок работы Фонд развития промышленности республики. В следующем году должен будет появиться Фонд венчурных инвестиций Карелии.

Как пишет известный в республике политолог Олег Реут, обе структуры вроде бы и дополняют инфраструктуру поддержки бизнеса в республике, но только практика может стать критерием эффективности предоставляемых ими услуг.

У наблюдателей, однако, уже на данном этапе присутствуют определённые сомнения в верности создания рассматриваемых фондов именно на текущем этапе развития региональной экономической системы.

В условиях чувствительного дефицита бюджетных средств и довольно развитой сети высокотехнологичных коммерческих банков приход государства на рынок предоставления кредитов на инвестиционные цели представляется не вполне обоснованным.

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