Эксперт в деле Гаврилова объяснил, почему надпись "Макеев за геев" не должна никого обижать

В Петрозаводске доцент кафедры английского языка ПетрГУ Вадим Павлов выступил в суде с экспертной оценкой граффити "Макеев за геев" и "Белуга за Макеева".

В мировом суде Петрозаводска, рассматривающем дело Алексея Гаврилова о нанесении на стены города оскорбительных надписей, выступил ученый ПетрГУ Вадим Павлов с оценкой скандальных граффити.

Сотрудник Петрозаводского университета был представлен специалистом со стороны защиты Гаврилова.

"Является ли оскорбительной фраза "Макеев за геев" для кого-либо?" - задал вопрос Вадиму Павлову адвокат Гаврилова Михаил Шогин.

"Для того, чтобы понять это, необходимо провести лингвистический анализ данной фразы. Но опять же, как сегодня отмечалось моими коллегами, принадлежность имени "Макеев" к конкретному человеку без привязки к месту и времени события остается неясной. Я могу только с лингвистической точки зрения проанализировать данную фразу следующим образом. Есть некий субъект фразы, обозначенный в ней именем личным "Макеев", который своими действиями или поступками речевого характера выражает позицию, поддерживающую такую группу людей, которые объединены посредством однополой сексуальной ориентации", - сказал Павлов.

"Является ли данная фраза оскорбительной?", - уточнил адвокат Шогин.

"На мой взгляд, данная фраза оскорбительной не является. Скорее, несет положительную коннотацию, потому что в ней присутствует предлог "за". А доказать обратное мы можем постановкой предлога "против", который придаст как раз этой фразе негативный оттенок существования такой в обществе группы как геи", - ответил специалист и пояснил также, что фраза "Белуга за Макеева" тоже не может считаться оскорбительной.

Напомним, по версии следствия, Алексей Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес депутата Валентины Пивненко и бизнесмена Дмитрия Макеева. В частности, Пивненко и Макеева оскорбили надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".