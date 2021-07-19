Эксперт: в Карелии побит рекорд века по сгоревшим лесам

Общая площадь лесных пожаров с начала года достигла 19 тысяч гектаров.

Такие цифры привел руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко со ссылкой на данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз. По оценке эксперта, нынешний год для республике оказался рекордным с начала века по пройденной лесными пожарами площади.

«Что-то похожее было только в 2013 году (13,9 тысячи гектаров). Конечно, в Карелии масштабы лесных пожаров – не такие, как в Сибири и на Дальнем Востоке, но и регион гораздо более населенный и освоенный», – отметил Алексей Ярошенко.

О ситуации с лесными пожарами читайте в статье «Карелия оказалась идеальным местом для лесопожарной катастрофы»