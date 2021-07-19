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Эксперт: в Карелии побит рекорд века по сгоревшим лесам

Новости. Происшествия
12:00, 20 Июля 2021
фото: ©Ирина Меркова/Столица на Онего

Общая площадь лесных пожаров с начала года достигла 19 тысяч гектаров.

Такие цифры привел руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко со ссылкой на данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз. По оценке эксперта, нынешний год для республике оказался рекордным с начала века по пройденной лесными пожарами площади.

«Что-то похожее было только в 2013 году (13,9 тысячи гектаров). Конечно, в Карелии масштабы лесных пожаров – не такие, как в Сибири и на Дальнем Востоке, но и регион гораздо более населенный и освоенный», – отметил Алексей Ярошенко.  

О ситуации с лесными пожарами читайте в статье «Карелия оказалась идеальным местом для лесопожарной катастрофы»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузьма Петрович
2021-07-20 13:47:27
Хоть тут первые!
Off
2021-07-20 13:24:01
Щас портянки начнут истерить , что виноват кто угодно , только не власть , которая уже двадцать лет правит страной .
Такая вот у них лживая и подлая натура .
А ведь Единую Россию будут вспоминать потом , что они , как власть, имея триллионы нефтедолларов , развалили экономику страны и не смогли обеспечить безопасность граждан , от природных бедствий . Готовы помогать , кому угодно в мире ..но не своим соотечественникам ... при этом не забывая обеспечить свою старость .
Goxa
2021-07-20 13:13:25
Надо еще что-нибудь оптимизировать.
prostor
2021-07-20 12:54:12
Все говорят об изменении еклимата, о глобальном потепление, говорят много лет, а понять что это приведет к пожарам и потопам не получается, тут логика 7 летнего ребёнка справится за
кир
2021-07-20 12:01:31
Готовьтесь - идет глобальное потепление.
Гость
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