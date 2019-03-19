Эксперты МВД Карелии поймали крупную рыбу

В МВД по Республике Карелия состоялось лично-командное первенство по подледному лову.

Пять часов на свежем воздухе, ожидание клева и азарт состязания - полицейские Карелии не чужды излюбленному занятию жителей республики. Ежегодные соревнования прошли в минувшие выходные, сообщили в ведомстве.

На этот раз 16 команд, состоящих из троих участников, вышли на лед Онежского озера. Судьи определяли командный результат по наибольшему суммарному весу рыбы, пойманной всеми участниками команды.

Соответственно, личные достижения учитывались по наибольшему весу улова одного из участников.

Погода не подвела, хотя организаторы признали, что водное богатство предстало перед рыбаками не во всей своей красе.

В итоге, сотрудники Управления организации охраны общественного порядка МВД по Республике Карелия заняли третье место.

Более крупную рыбу добыли эксперты карельского МВД.

Самая большая рыбацкая удача улыбнулась Отдельному батальону ДПС УМВД России по Петрозаводску.

При этом представитель ЭКЦ Александр Играков занял третье место, сняв с удочки особь весом в 850 граммов, добыча Павла Воронова из УОООП опередила предыдущий результат на несколько десятков граммов, а представитель ГИБДД Денис Черкавский принес команде победу, выловив рыбу в 1,2 килограмма.



фото МВД Карелии