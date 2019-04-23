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Новости. Общество
23:30, 23 Апреля 2019
фото: memepedia.com

Эксперты назвали 5 проблем с "мужским достоинством" в старости

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Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 вещей, которые могут произойти с мужским половым органом в пожилом возрасте.

Некоторые проблемы с пенисом можно исправить с помощью специальных массажей и упражнений, другие же необратимы и неизбежно происходят в старости, пишет издание "Актуальные новости". 

Проблема, которую можно немного облегчить и замедлить процесс – вялость. Её можно немного "сдвинуть", прибегнув к помощи пластических хирургов и проведя операцию на мошонке. Также действенными в борьбе с вялостью станут регулярные физические упражнения и умеренное здоровое питание.

Процесс уменьшения полового органа в размере необратим и является признаком возрастных изменений. Это происходит из-за потери эластичности тканями.

Кроме того, с возрастом вероятно развитие изгиба в правую или левую сторону. Причиной этой проблемы могут стать ассиметричные микрошрамы, полученные в процессе жизни во время занятий спортом или сексом. Данный недостаток вполне исправим, к примеру, с помощью инъекций ботокса в области органа.

Эксперты отмечают, практически неизбежно ближе к старости у мужчин наблюдается эректильная дисфункция. Придерживаясь здорового образа жизни и регулярно давая организму физические нагрузки данной проблемы можно если не избежать совсем, то значительно "подвинуть". Кроме того, с дисфункцией можно бороться также с помощью препаратов, инъекций или имплантов.

Пятой возможной проблемой эксперты называют рак простаты и яичек. 

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