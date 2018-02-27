Эксперты назвали число россиян с лишним весом

Увеличилось число молодых людей с избыточным весом.

У 55% россиян разных возрастов есть лишний вес, при этом среди молодёжи 18–24 лет стало втрое больше страдающих ожирением, пишет life со ссылкой на газету "Известия".

Так, по данным на 2017 год, среди граждан 16–24 лет доля больных ожирением по-прежнему невелика, но за шесть лет выросла втрое — с 2 до 6%. Увеличилось и число молодых людей с избыточным весом — с 13 до 17%.

Растёт и число россиян с лишними килограммами и ожирением в других возрастных группах: среди граждан 25–39 лет — 42% против 37% в 2011 году, у людей 40–54 лет — 65% (60% в 2011 году), среди россиян старше 55 — 77% (71%).

При этом, по мнению россиян, избыточная масса тела не является следствием неправильного питания.

"В среднем респонденты с избыточным весом и даже ожирением практически столь же часто оценивают свое питание как "качественное и правильное", как и респонденты с нормальным показателем массы тела (43 и 45% соответственно)", — говорится в исследовании.