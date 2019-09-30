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Новости. Общество
23:30, 30 Сентября 2019
фото: © Кадр из фильма "Лестница Иакова"

Эксперты назвали самые распространенные травмы из-за секса

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Зарубежные эксперты раскрыли распространенные травмы из-за секса, с которыми обращались пострадавшие в медицинские учреждения.

Предметы домашнего обихода, которые привели к обращению к врачам, включают в себя кеглю для боулинга, лавовую лампу и туалетный ершик, пишет издание "Актуальные новости".

Одной из частых мужских проблем являются лопающиеся сосуды, что включает отечность или обесцвечивание от кровотечения под кожей на половом органе. Состояние не связано с ухудшением производительности мужского достоинства в случае принятия соответствующих мер.

Перелом полового члена, как выяснилось, далеко не редкое явление, которое вызвано разрывом белочной оболочки, покрывающей наполненные кровью пещеристые тела. Травма может иметь серьезные долгосрочные воздействия, сказываясь на сексуальной и мочевой функциях, поэтому крайне важно срочно обратиться за медицинской помощью.

Среди симптомов: ушибы, затруднение мочеиспускания, кровотечение, треск, исходящий из интимной области, внезапная потеря эрекции.

Ключевой причиной является грубый секс.

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