Эксперты назвали самых эффективных работников

Названа категория людей, которые трудятся лучше других.

Сотрудниками, которые работают наиболее эффективно, оказались женщины старше 40 лет, свидетельствуют данные исследования сервиса Зарплата.ру, проведенного для РИА Новости.

«Согласно результатам опроса, самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет, разведенные или в браке, имеющие одного или несколько взрослых детей — они работают на 14% эффективнее всех возрастных групп. Более высокие результаты были продемонстрированы в аккуратности, внимательности, стрессоустойчивости, умении работать в команде», — говорится в отчете по итогам опроса более 2 тысяч предприятий в марте этого года.

В общем числе сотрудников российских компаний представительницы данной возрастной группы занимают 16%, из них 58% женщин трудятся на этом месте работы от трех и более лет — при этом их доход на 19% ниже, чем у мужчин и более молодых коллег женского пола.

Данная возрастная категория отличается стабильностью — в среднем они работают в компаниях от 2 до 5 лет и просят повышения по должности и прибавку к зарплате вдвое реже более молодых коллег.

В России больше всего женщин старше 40 заняты в торговле (21%), образовании (15%), здравоохранении (13%), сфере гостиничного дела и общепита (7%). Больше всего сотрудниц этой возрастной категории трудится в Московской области (18%), меньше всего — в Республике Чечня и Дагестане (по 1%).

При этом опрос показал, что в целом только 21% российских компаний готовы нанимать кандидатов старше 40 лет, а наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25-40 лет — эту возрастную группу выбрали 88% респондентов. 49% респондентов считают, что возраст сотрудника влияет на работоспособность и способность обучаться.