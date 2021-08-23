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Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях

Новости. Общество
20:30, 25 Августа 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

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Специалисты сообщили, сколько может стоить взлом аккаунтов в популярных мессенджерах и соцсетях.

Стоимость услуг взлома аккаунтов в самых популярных мессенджерах и социальных сетях в даркнете варьируется от 700 рублей до 130 тысяч рублей, причем самые низкие цены на этом рынке часто предлагают даже не хакеры, а мошенники, которые не собираются предоставлять заявленных услуг, а просто вымогают деньги, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Эксперты компании провели анализ цен по взлому самых популярных в России социальных сетей и мессенджеров. Оказалось, что чаще всего преступники предлагают услуги взлома социальной сети VK, цена вскрытия ее аккаунта варьируется от 700 рублей до 12 тысяч рублей.

На втором месте по популярности оказалась социальная сеть Инстаграм. За проникновение в ее аккаунты мошенники устанавливают гонорар в размере 40 тысяч рублей. Среди мессенджеров лидерами по популярности взломов остаются Telegram и WhatsApp. Цена нарушения приватности этих приложений варьируется от 30 до 170 тысяч и от 20 до 130 тысяч соответственно.

«Мы проверили анализ объявлений в даркнете с мая 2020 года по август 2021. В разные месяцы стоимость взлома кардинально варьировалась. Это может быть связано с ситуацией, когда некоторые продавцы в действительности не предоставляют услугу, а просто обманывают людей. Именно они могут активно демпинговать на рынке. Реальные же хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени: иногда они могут искать пароль в утечке, что значительно снизит цену поиска, а если действует злоумышленник-инсайдер из компании-разработчика, то скорее всего высокая цена будет обусловлена обычным риском для преступника», — пояснил Волошин.

Еще одной популярной услугой взлома среди мошенников остается личный почтовый ящик. Стоимость взлома варьируется от 3 до 110 тысяч рублей, рассказал он.

«Чтобы избежать взлома личных аккаунтов, Евгений рекомендует использовать длинные парольные фразы, парольные менеджеры и двухфакторную систему аутентификации. Также важно не передавать телефон в чужие руки, не хранить данные в облачных сервисах и не пересылать их в мессенджерах, подключаясь к неизвестному источнику вайфая», — советует эксперт.

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