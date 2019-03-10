Эксперты назвали топ-5 самых богатых российских актеров

Специалисты киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров. Список возглавил Дмитрий Нагиев. Его активы превышают три миллиона 200 тысяч американских долларов.

Следом расположился Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1 миллион 300 тысяч долларов США. Тройку лидеров замкнули Светлана Ходченкова и Владимир Машков, заработавшие по миллиону долларов каждый, пишет ФАН.

На пятом месте Данила Козловский, отставший от ближайших конкурентов на 100 тысяч американских долларов. Отмечается также, что в рейтинге не учтены доходы Козловского от концертной деятельности.