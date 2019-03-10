Эксперты назвали топ-5 самых богатых российских актеров

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Специалисты киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров. Список возглавил Дмитрий Нагиев. Его активы превышают три миллиона 200 тысяч американских долларов.
Следом расположился Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1 миллион 300 тысяч долларов США. Тройку лидеров замкнули Светлана Ходченкова и Владимир Машков, заработавшие по миллиону долларов каждый, пишет ФАН.
На пятом месте Данила Козловский, отставший от ближайших конкурентов на 100 тысяч американских долларов. Отмечается также, что в рейтинге не учтены доходы Козловского от концертной деятельности.
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