Эксперты назвали три признака готовности женщины к сексу

Эксперты рассказали, как определить, готова ли женщина к сексу.

Широкий таз, расширенные зрачки и учащенное дыхание – физиологические признаки того, что женщина готова к сексу, пишет info.sibnet.ru.

На склонность к сексу намекает широкий таз у женщины. Невролог Дмитрий Шубин привел данные исследования, которое показало: если расстояние между передними верхними подвздошными осями у женщины более 36 сантиметров, то она более склонна к необязывающим связям с мужчинами.

Второй признак – расширенные зрачки. Партнер определяет это как по-особенному блестящие глаза.

Еще один эксперт, кардиолог Герман Гандельман напомнил, что половой акт – это физическая нагрузка, к которой организм должен подготовиться, активируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Физиологический признак возбуждения – учащенное сердцебиение, но не всегда есть возможность взять девушку за руку и проверить пульс.