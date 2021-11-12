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Эксперты назвали три самые популярные страны, где российские туристы встретят Новый год

Новости. Общество
22:30, 17 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Определены маршруты, которые выбирают для путешествий самостоятельные российские туристы на зимние каникулы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Яндекс.Путешествия, аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, что самые востребованные страны для этих поездок — Турция, Армения и Молдавия, а наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинев.

Без учета стран ближнего зарубежья список возглавляют Турция, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, а из городов — Стамбул, Анталья, Дубай, Будапешт и Шарм-эш-Шейх.

По сравнению с прошлым годом число пользователей, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось на четверть. При этом количество поездок по России выросло на 14 процентов. Желающих выехать за границу стало больше в пять раз. Сейчас их доля — 11 процентов от всех «новогодних» путешественников. В прошлом году многие отказывались от туров из-за пандемийных ограничений.

Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя цена авиабилетов по стране в обе стороны за год выросла на 28 процентов, до 13 тысяч рублей. За границу она увеличилась на восемь процентов, до 28 тысяч рублей.

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