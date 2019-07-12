Эксперты называли две профессии, которые исчезнут через десять лет

Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет из-за технологий.

Цифровые сервисы через десять лет заменят профессии водителя автомобиля и продавца, которые сегодня в России являются самыми массовыми. Такой прогноз в четверг озвучил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов

Как отметил Кузьминов, сегодня происходит трансформация рынка труда, которая выражается в замещении элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Так, например, большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, предпочитая заменять их цифровыми сервисами, пишет ТАСС.

"Про почтальона я даже не говорю, формально он существует…, но, тем не менее, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью – почти 90% по консенсус-прогнозу – к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов", – сказал Кузьминов.

Он также отметил, что такая трансформация является серьезным вызовом.



"Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране – это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем", – подчеркнул ректор ВШЭ.