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Новости. Общество
20:40, 12 Июля 2019
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Эксперты называли две профессии, которые исчезнут через десять лет

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Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет из-за технологий.

Цифровые сервисы через десять лет заменят профессии водителя автомобиля и продавца, которые сегодня в России являются самыми массовыми. Такой прогноз в четверг озвучил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов 

Как отметил Кузьминов, сегодня происходит трансформация рынка труда, которая выражается в замещении элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Так, например, большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, предпочитая заменять их цифровыми сервисами, пишет ТАСС. 

"Про почтальона я даже не говорю, формально он существует…, но, тем не менее, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью – почти 90% по консенсус-прогнозу – к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов", – сказал Кузьминов.

Он также отметил, что такая трансформация является серьезным вызовом.

"Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране – это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем", – подчеркнул ректор ВШЭ.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-12 21:24:43
Зато блоггеров будет - завались.
однозначно
2019-07-12 21:10:59
Мы испытаем шок, когда исчезнут блогеры, политологи и прочие пустозвоны, ибо комментировать будет нечего.
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