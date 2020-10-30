Эксперты не смогли определить по видеозаписи, кто избивал осужденного в колонии Карелии

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Как следует из имеющегося в нашем распоряжении заключения эксперта, ей для "сравнительного исследования" была представлена видеозапись с избиением осужденного. А также сделанный сотрудниками ГТРК "Карелия" видеорепортаж из колонии № 9, на котором изображены Савельев и Ковалев и видеозапись их допроса. Была представлена и фотография бывшего оперуполномоченного "девятки" Павла Дмитриева, который, по версии следствия, также изображен на скандальной видеозаписи, однако в избиении осужденного не участвовал.

Судя по заключению Надежды Бормышевой, ответить на вопросы, одно или разные лица (Савельев, Ковалев и Дмитриев) "изображены на видеозаписи с избиением осужденного и их фотоизображениями не представляется возможным". Причина – низкое качество видеозаписи с избиением, напомним, так и неустановленного осужденного.

"Производство портретной экспертизы окончено еще 20 мая, - говорит Михаил Шогин. – Однако с ее результатом обвиняемых и защитников почему-то ознакомили совсем недавно. Видимо, все это время следствие безуспешно пыталось найти изображенного на видеозаписи потерпевшего".

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