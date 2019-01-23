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Новости. Общество
09:18, 23 Января 2019
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Эксперты не знают, как повлияют новые требования к стеклопакетам на стоимость жилья

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Эксперты расходятся во мнениях, приведут ли к удорожанию жилья новые правила строительства домов, в которых используется природный газ.

Согласно требованиям Минстроя России, теперь застройщикам придется устанавливать в дома легковыбиваемые взрывом стеклопакеты. По логике авторов поправок, это позволит минимизировать последствия от взрыва бытового газа, так как в случае повышения давления в помещении стеклопакет просто вылетит наружу, тем самым открыв доступ в квартиру для свежего воздуха.

Помимо подготовки к взрывам документ заставит девелоперские компании устанавливать в дома системы автоматического отключения подачи газа. Правила также запрещают оборудовать газовыми плитами дома выше 28 метров, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2019-01-23 12:31:25
Представим, что действительно
в случае повышения давления в помещении стеклопакет просто вылетит наружу, тем самым открыв доступ в квартиру для свежего воздуха.

Но ведь в таких случаях степлопакеты могут падать на головы прохожим. Как с этим быть?
Давайте отменим стёкла и на уровне ГОСТов заменим их плёнкой. А людям преподнесём это как "повышение уровня жизни" - ведь отныне они "будут жить в тепличных условиях"!
Евгений
2019-01-23 11:25:20
В нашей стране стоимость меняется только в одну сторону. Потому эксперты должны задавать следующим вопросом - "Насколько подорожают квартиры... ?".
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