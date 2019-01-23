Эксперты не знают, как повлияют новые требования к стеклопакетам на стоимость жилья

Эксперты расходятся во мнениях, приведут ли к удорожанию жилья новые правила строительства домов, в которых используется природный газ.

Согласно требованиям Минстроя России, теперь застройщикам придется устанавливать в дома легковыбиваемые взрывом стеклопакеты. По логике авторов поправок, это позволит минимизировать последствия от взрыва бытового газа, так как в случае повышения давления в помещении стеклопакет просто вылетит наружу, тем самым открыв доступ в квартиру для свежего воздуха.

Помимо подготовки к взрывам документ заставит девелоперские компании устанавливать в дома системы автоматического отключения подачи газа. Правила также запрещают оборудовать газовыми плитами дома выше 28 метров, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.