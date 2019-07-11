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Новости. Общество
11:19, 11 Июля 2019

Эксперты объяснили, за счет чего "Кареллеспром" получил прибыль в 2018 году

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Особой заслуги гендиректора Павла Дегтярева, которого наградили премией в 26 млн рублей, в этом нет, считают специалисты.

Напомним, что состоявшееся 30 мая собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" (контрольный пакет акций которого – 50,38 % находится в руках у правительства республики) приняло решение выделить гендиректору Павлу Дегтяреву премию в размере 10% от чистой прибыли предприятия по итогам работы за 2018 год. И поскольку чистая прибыль за этот период составила 263 миллиона рублей, Дегтярев, соответственно, получит, либо уже получил, более 26 миллионов.

Согласно трудовому договору (контракту), заключенному с Павлом Дегтяревым, его премия может составлять не более 10% от чистой прибыли холдинга. Значит, это может быть и 1% и даже меньше. Однако за выплату Дегтяреву максимальной 26-миллионной премии проголосовало карельское правительство.

Между тем, выделение такой беспрецедентно большой по меркам нашей дотационной республики премии многих повергло в шок. В этой связи добавим, что гендиректор "Кареллеспрома" имеет завидное ежемесячное жалование, которое, по нашим данным, исчисляется не одной сотней тысяч рублей.

То, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим периодом, "Кареллеспром" получил 263 миллиона рублей чистой прибыли, безусловно, хорошо. Но за счет чего это удалось? Высказать по этому вопросу собственное мнение, прокомментировать выделение премии, мы попросили известных в Карелии лесопромышленников, других компетентных в лесной сфере людей, включая чиновников высокого ранга. По понятной причине интервью они дали на условиях анонимности, однако их слова подтверждаются, в том числе, официальной отчетностью холдинга, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-11 11:32:20
"После того, как размер премии Павлу Дегтяреву стал известен широкой общественности, многие ожидали, что генеральный директор "Кареллеспрома" публично откажется от такого вознаграждения. Однако, этого не произошло. Как считают все те же опрошенные нами эксперты, Дегтярев не может отказаться от 26 млн рублей по независящим от него причинам – в данном случае он несамостоятелен в принятии решений" Без комментарий :)
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