Эксперты объяснили, за счет чего "Кареллеспром" получил прибыль в 2018 году

Особой заслуги гендиректора Павла Дегтярева, которого наградили премией в 26 млн рублей, в этом нет, считают специалисты.

Напомним, что состоявшееся 30 мая собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" (контрольный пакет акций которого – 50,38 % находится в руках у правительства республики) приняло решение выделить гендиректору Павлу Дегтяреву премию в размере 10% от чистой прибыли предприятия по итогам работы за 2018 год. И поскольку чистая прибыль за этот период составила 263 миллиона рублей, Дегтярев, соответственно, получит, либо уже получил, более 26 миллионов.

Согласно трудовому договору (контракту), заключенному с Павлом Дегтяревым, его премия может составлять не более 10% от чистой прибыли холдинга. Значит, это может быть и 1% и даже меньше. Однако за выплату Дегтяреву максимальной 26-миллионной премии проголосовало карельское правительство.

Между тем, выделение такой беспрецедентно большой по меркам нашей дотационной республики премии многих повергло в шок. В этой связи добавим, что гендиректор "Кареллеспрома" имеет завидное ежемесячное жалование, которое, по нашим данным, исчисляется не одной сотней тысяч рублей.

То, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим периодом, "Кареллеспром" получил 263 миллиона рублей чистой прибыли, безусловно, хорошо. Но за счет чего это удалось? Высказать по этому вопросу собственное мнение, прокомментировать выделение премии, мы попросили известных в Карелии лесопромышленников, других компетентных в лесной сфере людей, включая чиновников высокого ранга. По понятной причине интервью они дали на условиях анонимности, однако их слова подтверждаются, в том числе, официальной отчетностью холдинга, пишут "Вести Карелии".

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