Эксперты обнаружили увеличение числа мошеннических сайтов по предоставлению выплат

Число мошеннических сайтов, связанных с соцвыплатами, выросло в 5 раз в текущем году, утверждают эксперты.

Число мошеннических сайтов в русскоязычном сегменте интернета, связанных с социальными выплатами, в I полугодии 2020 года выросло в пять раз. Об этом информирует "Лаборатория Касперского".

"Отдельно стоит отметить рост количества мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты. С начала 2020 года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили почти в пять раз больше подобных страниц, чем в первые шесть месяцев 2019 года. Злоумышленники часто имитируют оповещения от вымышленных фондов по поводу финансовой помощи, доплат, пособий, страховых взносов и других видов выплат", - отмечается в сообщении.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".