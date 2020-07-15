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Эксперты обнаружили увеличение числа мошеннических сайтов по предоставлению выплат

Новости. Общество
09:13, 16 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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Число мошеннических сайтов, связанных с соцвыплатами, выросло в 5 раз в текущем году, утверждают эксперты.

Число мошеннических сайтов в русскоязычном сегменте интернета, связанных с социальными выплатами, в I полугодии 2020 года выросло в пять раз. Об этом информирует "Лаборатория Касперского".

"Отдельно стоит отметить рост количества мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты. С начала 2020 года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили почти в пять раз больше подобных страниц, чем в первые шесть месяцев 2019 года. Злоумышленники часто имитируют оповещения от вымышленных фондов по поводу финансовой помощи, доплат, пособий, страховых взносов и других видов выплат", - отмечается в сообщении.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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