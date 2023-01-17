Эксперты рассказали, как отпраздновать Масленицу с пользой для здоровья

Медики поделились советами, как приготовить не только вкусные, но и полезные блины.

В телеграм-канале Сортавальской ЦРБ поделились советами полезной выпечки.



«Вот несколько хитростей, которые помогут снизить калорийность и повысить полезные свойства любимого блюда:



Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Сейчас в магазинах большой выбор таких продуктов», - говорится в сообщении телеграм-канала.



Кроме того, хозяйкам рекомендуют использовать минимальное количество масла при выпекании блинов.



«Хорошо делать блины на кефире, выбирайте продукт пониженной жирности. Старайтесь уменьшить количество сахара в рецептуре», - советуют медики.



Также они рекомендуют добавлять в тесто мелко нарезанную зелень или тертую морковь. Это позволит обогатить блины полезными микроэлементами, клетчаткой.



«Подберите начинку. В качестве более здорового наполнителя рекомендуются нежирный творог, постный мясной фарш. Овощи, тушеные или запеченные, тоже вполне подойдут. Еще один вариант – фруктовая начинка (тертые яблоки, размороженные или свежие ягоды)», - говорится в сообщении.