Эксперты рассказали, какую информацию о пользователях собирает WhatsApp

С осторожностью относиться к WhatsApp россиянам рекомендуют эксперты по кибербезопасности.

О том, к каким данным есть доступ у популярного мессенджера WhatsApp компании Meta*, рассказали РИА Новости со ссылкой на сотрудника Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.

Приложению популярного мессенджера доступна информация о номере телефона, модели смартфона, IP-адресе, имени, фотографиях профиля и телефонной книге пользователя. Также зачастую мессенджер имеет доступ к камере, галерее и микрофону.

Вдобавок, приложение автоматически собирает разные данные о деятельности пользователя: настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации, сообщения, звонки, платежи, время нахождения онлайн.

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