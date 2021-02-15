Эксперты рассказали о подорожании продуктов в несетевой торговле

Продукты в несетевой торговле за прошлый год в среднем подорожали на 5,4%, при этом больше всего выросли в цене растительное масло, мука, майонез и гречка.

Об этом сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".

"По данным индекса "Эвотора", за год — с января 2020-го по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%", — сообщили в компании. А в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го цены в "традиционной" торговле выросли на 0,4%, тогда как год назад они, напротив, снизились за январь — на 0,4%.

В компании отметили, что наибольший вклад в рост индекса в прошлом году внесло растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%. Далее следуют консервированные овощи и майонез, цена на которые выросла на 23% и 18%, затем пшеничная мука и гречка, прибавившие за год 17% и 14% соответственно. При этом в ряде товарных категорий было зафиксировано небольшое снижение цены — например, минеральная вода подешевела на два процента.

По словам директора по развитию рекламных продуктов и монетизации данных Игоря Оганесяна, индекс отражает особенности потребления в минимаркетах: в частности, это быстрые покупки нескольких товаров, в том числе часто — снеков. В число категорий вошли, в частности, крупы, макароны, мука, сыр, масло, молоко, сметана, пельмени, а также полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов, шоколадные батончики, конфеты, пряники, вода, чай, кофе и напитки.

"Эвотор" при расчете ежемесячного продуктового индекса использует данные о покупках в традиционной (несетевой) торговле в большинстве субъектов Российской Федерации по 187 товарным наименованиям (SKU) из 47 ключевых продуктовых категорий. При разработке методологии было проанализировано поведение более трех миллионов SKU и их продажи в более чем 700 тысячах торговых точек, учтено свыше десяти миллиардов покупок.

По данным Росстата, в целом за 2020 год цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,69%, без учета плодоовощной продукции — на 5,44%.