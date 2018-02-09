Эксперты рассказали о самых популярных у россиян странах для покупки недвижимости
По теме
Россияне стали чаще интересоваться возможностью покупки недвижимости за рубежом.
По данным компании Knight Frank, по итогам 2017 г. число таких запросов увеличилось на 35% по сравнению с 2016 г. При этом больше всего в прошлом году наши сограждане интересовались покупкой недвижимости на Кипре (рост запросов в 4 раза) и в Швейцарии (рост запросов в 3 раза), сообщают "Ведомости".
Рост спроса на Кипре эксперты Knight Frank объясняют отменой в прошлом году налога на недвижимость, а в 2016 г. – нижнего порога инвестиций (с 2,5 млн до 2 млн евро) для получения гражданства ЕС.
Также за последние два года правительство Кипра ввело ряд мер, призванных стимулировать приток инвестиций в страну. В частности, при покупке недвижимости иностранцы получили право оформить гражданство на супругу, детей в возрасте до 28 лет и родителей, не платить налоги на дивиденды, проценты по банковским вкладам и доходу от аренды. Также власти Кипра освободили покупателей от уплаты налога на переход права собственности при приобретении новостройки и снизили его на вторичное жилье c 8 до 4%.
Россияне в основном приобретали жилье в Лимассоле с бюджетом от 1 млн до 5 млн евро в новостройке недалеко от моря. Также наблюдался активный спрос на офисную недвижимость Лимассола.
Что касается недвижимости в Швейцарии, то рост интереса россиян к ней объясняется желанием вкладываться в стабильные европейские локации, а также выходом на этом рынке нескольких проектов, где разрешена покупка нерезидентами. Наши сограждане покупают там как жилую недвижимость для переезда, так и коммерческую – чаще всего офисные здания с арендаторами.
Растет популярность стран со стабильной экономикой. В 2017 г. в 2 раза выросло число запросов на покупку недвижимости в Германии, Франции, Италии, на Мальте и на 15% – в США. Россияне предпочитают приобретать в Берлине 3–5 строящихся квартир с общим бюджетом 1–2 млн евро для сдачи в аренду.
Комментарии