Эксперты рассказали, почему так быстро растут цены на жилье в Петрозаводске

Как изменились цены на жилье в столице Карелии, и чего ждать от рынка недвижимости в ближайшем будущем?

Рекордные темпы роста на вторичном рынке жилья были в 2021 и в 2022 годах. В новостройках в 2021 году жилье подорожало почти 14%, а на вторичном рынке — на 30%.



В 2022 году ситуация изменилась зеркально — стоимость новых квартир подскочила почти на 25%, а «вторичка» выросла в цене более чем на 10%.



А теперь давайте узнаем, сколько стоит так называемая квартира «улучшенного качества»?