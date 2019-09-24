Эксперты рассказали, почему женщины любят секс с богатыми

Ключевой причиной является возможность получать многочисленные подарки.

По словам специалистов, деньги и власть всегда помогали как в плане секса, так и в отношениях. Комбинация создает иллюзию того, что успешный мужчина даст партнерше все, в чем она нуждается. Даже богатые женщины очарованы деньгами своих поклонников, потому что эти дары дают представительницам прекрасного пола возможность чувствовать себя любимыми и желанными, пишет издание "Актуальные новости".



Отмечается, чем выше статус дамы, тем выше планка. В свою очередь молодой человек, который ищет обеспеченную особу, чаще всего думает о прибыли, даже в том случае, если у него нет проблем с деньгами. По оценкам, такая тенденция наблюдается в 70% случаев.



И все же есть немалое количество девушек, которые находят покровителей по причине сильного эмоционального состояния, связанного с отсутствием безопасности, точнее, неуверенности в завтрашнем дне. Такие отношения основаны на деньгах, когда партнерши просят пополнить счет мобильного телефона, купить одежду, дорогую обувь для этих мужчин. Последние затем получают ответные сексуальные.