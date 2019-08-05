Подписаться
Новости. Общество
21:05, 05 Августа 2019
фото: pixabay.com / koroed85

Эксперты узнали, как часто и с какой целью россияне ездят на дачу

Загрузка...

ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян ездят на дачу отдыхать, а не заниматься хозяйством.

62% россиян летом выезжают за город. Из них 56% опрошенных заявили, что едут на дачу для отдыха и развлечений. В 2005 году на даче отдыхали, а не занимались подсобным хозяйством, 32% респондентов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснил ВЦИОМ, 20% россиян бывают на даче каждую неделю, а 8% живут за городом почти весь летний сезон. Еще 21% респондентов сказали, что бывают за городом не более трех-четырех раз за лето.

Из собственников загородной недвижимости 71% россиян своей основной целью поездки на дачу назвали выращивание продуктов для собственного потребления. Еще 34% рассказали, что занимаются обустройством дачи. 26% едут за город для отдыха.

Опрос проводился 10 июля методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-05 21:23:52
Петрозаводцы ездят на дачу погреться у печки.
кир
2019-08-05 21:22:15
Ездят, потому что смысла жизни не видят. Не голодные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе

Аналитика

Сегодня 11:00
Политкухня
Побег от токсичного актива 1
Во многих регионах идёт процесс обсуждения идеи отказа от партийности на выборах депутатов законодательных собраний. Затронет ли он Карелию?
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 10
01.08.2019 16:49
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 12
01.08.2019 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 3
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 45
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

Рыцарский турнир в Петрозаводске 2019
Сегодня 10:33
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»