Эксперты узнали, как часто и с какой целью россияне ездят на дачу

ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян ездят на дачу отдыхать, а не заниматься хозяйством.

62% россиян летом выезжают за город. Из них 56% опрошенных заявили, что едут на дачу для отдыха и развлечений. В 2005 году на даче отдыхали, а не занимались подсобным хозяйством, 32% респондентов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснил ВЦИОМ, 20% россиян бывают на даче каждую неделю, а 8% живут за городом почти весь летний сезон. Еще 21% респондентов сказали, что бывают за городом не более трех-четырех раз за лето.

Из собственников загородной недвижимости 71% россиян своей основной целью поездки на дачу назвали выращивание продуктов для собственного потребления. Еще 34% рассказали, что занимаются обустройством дачи. 26% едут за город для отдыха.

Опрос проводился 10 июля методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.